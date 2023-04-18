Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 17 квітня 2023 року, 21:45.

У рамках 30-го туру італійської Серії А Фіорентіна на своєму полі зіграла внічию з Аталантою.

Команди обмінялися забитими м'ячами протягом зустрічі, але визначити сильнішого так і не змогли.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фіорентина — Аталанта в 30 турі італійської Серії А-2022/23:



Фіорентина — Аталанта 1:1

Голи: Кабрал, 55 — Меле, 37

Фіорентина: Терраччьяно — Додо, Міленкович, Мартінес, Терзич (Бірагі 72) — Мандрагора, Барак (Бонавентура 65), Кастровіллі (Бьянко 90+2) — Іконе (Брекало 46, Соттіл 64), Кабрал, Н. Гонсалес

Аталанта: Спортьєлло — Толой, Джимсіті, Скальвіні (Паломіно 76) — Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Меле — Едерсон — Сапата (Бога 84), Гойлунд (Муріель 70)