Італія

Римляни намагаються випередити конкурентів, включаючи Барселону та три клуби АПЛ.

Контракт центрального захисника франкфуртського Айнтрахта Евана Ндіки спливає наприкінці поточного сезону, але на даному етапі питання щодо його майбутнього залишається відкритим.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, Рома веде активну роботу над тим, щоб підписати 23-річного француза на правах вільного агента.

Стверджується, що "вовки" запропонували для Ндіки контракт із зарплатою 2,5 мільйона євро за сезон.

За інформацією джерела, у підписанні французького центрбека також зацікавлені три клуби з англійської Прем'єр-ліги та каталонська Барселона, але Рома працює над тим, щоб випередити конкурентів.

Цього сезону Еван Ндіка провів 38 поєдинків, у яких він забив один гол і віддав одну результативну передачу.