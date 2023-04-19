Воротар національної збірної Камеруну прокоментував важливий матч своєї команди.
Андре Онана - Getty Images
19 квітня 2023, 22:38
Андре Онана поділився враженнями перед матчем з Інтером порталу Amazon.
"Ми — Інтер, і ми доводили це гра за грою цього сезону в Європі. Сухі матчі важливі, але заслуга належить не лише мені, а й усьому захисту. Наша мета – зробити це знову проти Бенфіки.
Бійка на нещодавньому тренуванні з Брозовічем? Це було просто шоу, яке ми влаштували, тому що знали, що там є камери. По дорозі на стадіон ми побачили підтримку вболівальників. Ми дуже захоплені, ми знаємо важливість цього матчу для історії цього клубу, і ми докладемо всіх зусиль.
Поєдинок у Мілані триває. Текстову трансляцію ви можете подивитися на нашому сайті.