Італія

Воротар національної збірної Камеруну прокоментував важливий матч своєї команди.

Андре Онана поділився враженнями перед матчем з Інтером порталу Amazon.

"Ми — Інтер, і ми доводили це гра за грою цього сезону в Європі. Сухі матчі важливі, але заслуга належить не лише мені, а й усьому захисту. Наша мета – зробити це знову проти Бенфіки.

Бійка на нещодавньому тренуванні з Брозовічем? Це було просто шоу, яке ми влаштували, тому що знали, що там є камери. По дорозі на стадіон ми побачили підтримку вболівальників. Ми дуже захоплені, ми знаємо важливість цього матчу для історії цього клубу, і ми докладемо всіх зусиль.

Поєдинок у Мілані триває. Текстову трансляцію ви можете подивитися на нашому сайті.