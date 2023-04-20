Функціонер не отримав позитивного для себе рішення щодо відсторонення.
Фабіо Паратічі - Getty Images
20 квітня 2023, 20:56
Коледж гарантій спорту офіційно відхилив апеляцію директора "шпор" Тоттенгема Фабіо Паратічі — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Функціонера відсторонили від праці у Тоттенгемі через скандал із керівництвом Ювентуса, яке потрапило під санкції у Турині.
Як ми повідомляли раніше, італійська влада дискваліфікувала Паратічі на 30 місяців, що позбавило його участі у футбольній діяльності до 2025 року.
Також Ювентусу повернули 15 очок у рідному чемпіонаті.