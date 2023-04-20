Італія

"Бьянконеррі" підіймаються на третє місце.

Гарантійна колегія CONI розглянула апеляцію Ювентусу та прийняла рішення скасувати санкції, які були застосовані до клубу, а саме зняття 15 очок у поточному розіграші Серії А. Про це повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Але проблеми Юве на цьому не закінчились, адже рішення тимчасове, тому покарання може бути застосовано повторно, якщо апеляційний суд доведе причетність клубу до фінансових махінацій та порушень правил приросту капіталу.

Тим часом "бьянконеррі" піднімаються на 3 місце. Відставання від Лаціо — 2 очка.