Аргентинський півзахисник може перебратись в Серію А.
Тьяго Альмада, getty images
20 квітня 2023, 21:10
Наполі розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Сесар Луіс Мерло, неаполітанці почали перемовини щодо підписання Тьяго Альмади з Атланти.
Зазначимо, що в поточному сезоні МЛС аргентинський півзахисник провів шість матчів, в яких відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що неаполітанці можуть втратити тренера — Лучано Спалетті зацікавив Челсі.