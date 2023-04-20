Італія

Аргентинський півзахисник може перебратись в Серію А.

Наполі розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Сесар Луіс Мерло, неаполітанці почали перемовини щодо підписання Тьяго Альмади з Атланти.

Зазначимо, що в поточному сезоні МЛС аргентинський півзахисник провів шість матчів, в яких відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що неаполітанці можуть втратити тренера — Лучано Спалетті зацікавив Челсі.