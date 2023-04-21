Італія

Раніше керманич Манчестер Сіті заявляв, що для перемоги у Лізі чемпіонів потрібно його команді обіграти Реал Мадрид у півфіналі.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думкою щодо того, що цього сезону представниками пізніх стадій єврокубків переважно є команди італійської Серії А.

"Для мене це не стало сюрпризом. Італійський футбол зараз перебуває на піднесенні. Я бачив матч між Наполі та Міланом у вівторок. Можу сказати, що неаполітанці вразили мене. Усі їхні ігри з Міланом цього сезону були близькими.

Чи мусимо ми казати, що Наполі — погана команда, бо вилетіла? Ні, тому що я бачив їхню гру та був вражений. Вони виграють Скудетто.

Мілан у Європі змінив свій менталітет. Це такий клуб, як Баварія. У них є історія", — цитує слова Хосепа Гвардіоли Gazzetta dello Sport.

Раніше керманич Манчестер Сіті заявляв, що для перемоги у Лізі чемпіонів його команді потрібно обіграти Реал Мадрид у півфіналі цього розіграшу турніру. В іншій півфінальній парі ЛЧ перепустку у заключний раунд між собою розіграють Мілан та Інтер.

Також зазначимо, що в рамках 28 туру цього сезону Серії А Мілан розгромив Наполі з рахунком 4:0.