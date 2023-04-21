Італія

Неаполітанці розраховують на центрального захисника у майбутньому.

Центральний захисник Наполі Амір Ррахмані незабаром зв'яже майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво неаполітанців узгодило всі деталі нового контракту із 29-річним центрбеком, який буде розрахований до літа 2027 року.

Крім того, в угоді буде передбачено можливість продовження співпраці ще на один сезон.

У поточній кампанії Амір Ррахмані провів 29 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав один асист.