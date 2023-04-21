Італія

Фахівець поставив перед собою пріоритетну ціль.

Легенда збірної Франції Зінедін Зідан може очолити туринський Ювентус, де провів гарні роки своєї футбольної кар'єри.

Після того, як Зідан залишив Реал у 2021 році, він не тренував. Але вирішив повернутись до роботи та поставив перед собою пріоритет — очолити Ювентус.

Зідан вважає, що якщо йому запропонують довгостроковий контракт та дозволять зробити привабливий проєкт у Турині, він залюбки приїде в Італію.

Зараз, як зазначається, 50-річний фахівець не розглядає повернення до Реалу, з яким він двічі виграв Ла Лігу та три рази Лігу чемпіонів.

Відзначимо, що контракт Массіміліано Аллегрі з Ювентусом діє до літа 2025 року. Клубу повернули відібрані 15 очок, що дозволяє їм повернутись у боротьбу за Скудетто.