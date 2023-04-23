Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 23 квітня 2023 року, 13:30.
Емполі — Інтер, getty images
23 квітня 2023, 16:22
У рамках 32 туру італійської Серії А міланський Інтер здобув розгромну перемогу над Емполі.
Головним героєм цього протистояння став Ромелу Лукаку, який записав на свій рахунок дубль та результативну передачу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Емполі — Інтер в 31 турі італійської Серії А-2022/23:
Емполі - Інтер 0:3
Голи: Лукаку, 48, 76, Мартінес, 88.
Емполі: Перісан — Парізі, Луперто (Тонеллі, 72), Ісмайлі, Ебуехі — Бандінеллі (Віньято, 72), Марін, Хаас (Грассі, 65) — Бальданці — Камбьягі (Сатріано, 65), Капуто (Дестро, 85).
Інтер: Ханданович — Ачербі, де Врей, Д'Амброзіо — Госенс (Дімарко, 77), Чалханоглу (Асллані, 87), Брозович (Барелла, 77), Гальярдіні, Белланова (Думфріс, 69) — Корреа (Мартінес, 69), Лукаку.
Попередження: Парізі — Барелла.