Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру італійської Серії А, у якому зіграють туринський Ювентус та неаполітанський Наполі.

Туринський Ювентус зіграє проти неаполітанського Наполі в рамках тридцять першого туру італійської Серії A на Альянц Стедіум.

Массіміліано Аллегрі, після нічиєї проти лісабонського Спортінга (1:1), залучив до стартового складу Гатті та Ругані до трійки центральних захисників, тоді як Костич повернеться на лівий фланг, а Суле та Мілік складуть пару нападників.

Лучано Спаллетті, на тлі нічиєї проти Мілана (1:1), використав із перших хвилин Кіма в центрі захисту, тоді як Олівера розташується ліворуч від нього, а Замбо-Ангісса та Ндомбеле доповнять Лоботку в трикутнику в центрі поля. Лосано зіграє на правому фланзі атаки.

Ювентус: Щесни — Данило, Гатті, Ругані — Куадрадо, Рабьо, Локателлі, Міретті, Костич — Суле, Мілік.

Запасні: Перін, Пінсольо, Де Шильо, Бремер, Алекс Сандро, Бонуччі, Погба, Паредес, Фаджолі, Влахович, Ді Марія, Іллінг.



Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Жезус, Мін Дже, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Ндомбеле — Лосано, Осімген, Кварацхелія.