Італія

Керманич Ювентуса прокоментував поразку від Наполі.

Напередодні туринський Ювентус удруге за сезон поступився італійському Наполі, мінімально програвши в домашньому протистоянні в рамках тридцять першого туру італійської Серії A.

Ювентус — Наполі 0:1 Відео голу та огляд матчу Серії А

Головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі після завершення зустрічі прокоментував події на футбольному полі.

"Прикро програвати в такому матчі, але ми повинні були краще реалізовувати власні нагоди. Наприкінці зустрічі просто перестали грати в футбол, і в цьому сенсі нам абсолютно потрібно працювати краще.

Під завісу матчу нам потрібні були технічно обдаровані гравці, які могли б протистояти суперникам, тому на полі з’явились К’єза та Ді Марія. Наступного сезону К'єза буде у кращій формі й ми знали, що в нього станеться спад після такої серйозної травми. Мілік тим часом зіграв дуже добре, бо мені довелось дати відпочити Влаховічу після четверга.

Це була хороша гра й вона нею залишається, не дивлячись на те, що ми пропустили як любителі наприкінці зустрічі. Цьому голу запобігти було дуже просто: триває 93 хвилина, і в цей момент повинні бути гравці у власному штрафному, щоб захищати ворота.

Цей результат — частина процесу зростання гравців, те, що ми сприймаємо як належне. У тій ситуації ми надто повільно й статично реагували на хід м’яча в ногах суперників.

Наполі — сильна команда, і вона скоро збирається святкувати здобуття скудетто. Це сумно, але ми все ще маємо перевагу над іншими в боротьбі за четвірку кращих. Окрім того, ми вже досягли півфіналів Ліги Європи та Кубка Італії.

Нам потрібно зберігати спокій, приймати суддівські рішення, хороші чи погані, як завжди. Інакше ми витрачаємо енергію, тому що ми вже не можемо повпливати результат.

Сьогодні арбітр відпрацював дуже добре, із чим я вітаю його.

Я думаю, що Наполі абсолютно заслуговує на скудетто. У цьому сезоні у нас були певні труднощі, особливо після штрафу в 15 очок. Але ми все ще маємо перевагу над Міланом та Інтером, тож тепер ми повинні набрати очки, яких нам бракує.

Я вважаю, що хлопців потрібно похвалити, оскільки вони провели дійсно хороший сезон. Я чую стільки розмов, але ці люди насправді нічого не знають, і це викликає в мене сміх. Сюрреалістичною є ситуація, у якій ми опинилися, але хлопці чудово себе проявили.

Це — той сезон, який допоможе нам значно вирости в спортивному плані, і наступного року ми повернемося, щоб боротися за скудетто", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє в гостях у Болоньї.