Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу французької Ліги 1, що відбувся 23 квітня 2023 року, 19:00.

Мілан напередодні в рамках тридцять першого туру італійської Серії A на власному полі переміг Лечче.

Команді з нижньої половини турнірної таблиці важко вдавалось нав’язати боротьбу суперникам від самого початку зустрічі, тож не став дивиною пропущений "вовками" м’яч наприкінці першого тайму від Леау.

Після перерви команда Стефано Пьолі трохи зменшила оберти в атаці, проте все одно залишала за собою перевагу за контролем м’яча, не даючи при цьому гостям створювати багато моментів біля власних воріт.

У підсумку, Мілан забив удруге на початку завершальної чверті ігрової години, тож суперники після того вже не мали часу, аби відігратись.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Лечче в італійській Серії A:

Мілан — Лечче 2:0

Голи: Леау, 40, 75

Мілан: Меньян — Калулу, Тіав (К'єр, 59), Томорі, Ернандес — Тоналі (Беннасер, 59), Крунич, Мессіас (Салемакерс, 59), Діас (Вранкс, 78), Леау (Орігі, 78) — Ребич.

Лечче: Фальконе — Галло, Умтіті, Баскіротто, Гендре (Романьйолі, 80) — Оудін, Г'юлманд, Блен, Ді Франческо (Стрефецца, 66), Банда (Малех, 80) — Сессей (Перссон, 66).

Попередження: Тіав.