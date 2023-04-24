Італія

Форвард Наполі прокоментував перемогу над Ювентусом.

Неаполітанський Наполі в рамках тридцять першого туру італійської Серії A напередодні обіграв туринський Ювентус.

Ювентус — Наполі 0:1 Відео голу та огляд матчу Серії А

Нападник "Партенопеї" Джакомо Распадорі, на рахунку якого єдиний м’яч у цій зустрічі, після завершення зустрічі прокоментував події на футбольному полі.

"Я приголомшений і дуже схвильований від цього успіху. Це дуже важлива перемога. Ювентус тримав нас у постійному напруженні, але ми вірили у власну перемогу до кінця.

Мені вдалось забити дуже важливий гол, але в нас попереду ще залишаються ігри, у яких так само треба перемагати. Цей успіх допоможе нам здобути впевненість, тому що ми приїхали сюди після вечору розчарувань у Лізі чемпіонів.

У цьому сезоні мені довелось чимало відновлюватись після травми. Знаєте, ніколи не буває слушного часу для того, щоб отримати травму. Звичайно, це був важкий період, але я вийшов з нього завдяки роботі медичного персоналу.

Зараз у нас на думці лише одне: набрати три очки проти Салернітани. Ми приїхали сюди з думкою про перемогу в окремому матчі й будемо так робити в подальшому", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі неаполітанський Наполі зіграє вдома проти Салернітани.