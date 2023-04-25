Італія

Поєдинок між Ювентусом та Наполі завершився скандалом.

Помічник головного тренера Ювентуса Марко Ландуччі образив Лучано Спаллетті, повідомляє Calcio e Finanza.

Ювентус — Наполі 0:1 Відео голу та огляд матчу

За інформацією джерела, у післяматчевому звіті зафіксовано, що асистент Массіміліано Аллегрі висловлював невдоволення суддівськими рішеннями.

Крім того, Ландуччі сказав на адресу Спаллетті: "Лисе лайно, я з'їм твоє серце". Помічник Аллегрі може отримати дискваліфікацію та штраф за цей вислів.

Нагадаємо, що раніше Ювентусу повернули 15 очок: тимчасово чи ні – стане зрозуміло пізніше.