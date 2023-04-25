Італія

Італійський колектив може отримати нового співвласника.

Евангелос Марінакіс хоче стати міноритарним акціонером Роми — повідомляє портал Planeta Roma.

Грецький функціонер також володіє клубами Олімпіакос та Ноттінгем Форест.

Сам він любить футбол та є дуже відомою та заможною людиною в статусі магната та бізнесмена на Батьківщині.

Рома програла Аталанті у матчі Серії А та ризикує не потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону.