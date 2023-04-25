Італія 25 квітня 2023, 20:49 Власник Олімпіакоса та Ноттінгем Форест хоче стати міноритарним акціонером Роми Італійський колектив може отримати нового співвласника. Евангелос Марінакіс - Getty Images 25 квітня 2023, 20:49 Евангелос Марінакіс хоче стати міноритарним акціонером Роми — повідомляє портал Planeta Roma. Грецький функціонер також володіє клубами Олімпіакос та Ноттінгем Форест. Сам він любить футбол та є дуже відомою та заможною людиною в статусі магната та бізнесмена на Батьківщині. Рома програла Аталанті у матчі Серії А та ризикує не потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону. Команди Рома Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте