Італія

"Сині" хочуть роздобути камерунського голкіпера.

Інтер не зацікавлений у переході Кепи Аррісабалаги, повідомляє SportMediaset.

За інформацією джерела, між керівництвом Челсі та Інтера відбулася зустріч. Міланський клуб дав зрозуміти, що хоче за Онана 40 мільйонів євро.

При цьому міланці не виключили можливість включення до операції інших футболістів. Мова про захисника Трево Чалобу та півзахисника Рубена Лофтус-Чіка.

Цього сезону Онана провів 20 матчів у Серії А: на його рахунку сім сухих матчів.