Фахівець висловився про матч проти Ювентуса.
Тіаго Мотта - Getty Images
28 квітня 2023, 20:20
Тіаго Мотта поділився думками щодо матчу проти Ювентуса.
"Арнаутович вилікувався, але тепер йому потрібно відновити свою фізичну форму, оскільки давайте не забувати, що попередньо він грав повний матч 4 січня. Інша ситуація в Камб'ясо, який знаходиться в хорошій формі і може грати.
Ми будемо протистояти Ювентусу з великою часткою рішучості і намагатимемося викластися на повну. Ми поговоримо щодо мого нового клубу у відповідний час. Не поспішайте сісти й обговорити найкращі рішення для всіх. Зараз моє майбутнє — це наступна гра з Ювентусом".
40-річний тактик обійняв посаду тренера команди у вересні 2022 року, і в Серії А здобув 11 перемог, п’ять нічиїх і дев’ять поразок, щоб вивести їх у середину таблиці.