Італія

Фахівець висловився про матч проти Ювентуса.

Тіаго Мотта поділився думками щодо матчу проти Ювентуса.

"Арнаутович вилікувався, але тепер йому потрібно відновити свою фізичну форму, оскільки давайте не забувати, що попередньо він грав повний матч 4 січня. Інша ситуація в Камб'ясо, який знаходиться в хорошій формі і може грати.

Ми будемо протистояти Ювентусу з великою часткою рішучості і намагатимемося викластися на повну. Ми поговоримо щодо мого нового клубу у відповідний час. Не поспішайте сісти й обговорити найкращі рішення для всіх. Зараз моє майбутнє — це наступна гра з Ювентусом".

40-річний тактик обійняв посаду тренера команди у вересні 2022 року, і в Серії А здобув 11 перемог, п’ять нічиїх і дев’ять поразок, щоб вивести їх у середину таблиці.