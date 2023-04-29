Італія

Вболівальники Наполі готуються святкувати чемпіонство.

Неаполь — на порозі святкування, і влада застерегла фанаті від планів імітації виверження вулкана Везувій - повідомляє Calciomercato.

"Партенопеї" можуть оформити своє перше скудетто за 33 роки цими вихідними, якщо вони обіграють Салернітану та Лаціо віддасть очки Інтеру.

Адміністрація національного парку Везувій оприлюднила заяву, в якій попередила про плани імітації виверження вулкана Везувій на святкування, підкресливши небезпеку цієї ідеї.

"За попередні кілька годин Ente Parco Nazionale del Vesuvio з великим занепокоєнням дізнався з преси про намір деяких прихильників Наполі відсвяткувати неминуче скудетто, організувавши імітацію вибуху Везувію з "вторгненням" і запалюванням триколірних димових шашок на вершині кратера.

Адміністрація парку вважає цю ініціативу небезпечною та нездійсненною, оскільки вона мала б відбутися в центрі парку, в зоні максимального захисту національного парку, заснованого в 1995 році указом Президента Республіки, з огляду на його вразливість і важливість з точки зору біорізноманіття, для різних рівнів захисту на національному рівні та рівні ЄС".

Стефано Донаті, президент Управління національного парку Везувій, також пояснив, чому ці плани не можуть бути здійснені.

"Ми співпрацюємо з місцевими поліцейськими силами муніципалітетів Везувію та департаментом карабінерів парку Везувій, щоб забезпечити масовий гарнізон і закрити зони доступу до кратера, хоча ми сподіваємося, що це велике свято відбудеться в населених районах, без вторгнення в природні зони".