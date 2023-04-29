Італія

Рома та Мілан у компенсований час обмінялись голами та розійшлись миром

Це були перші удари в площину воріт у матчі, ціною якого було перебування в зоні Лізі чемпіонів УЄФА.

Рома — Мілан, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Рома — Мілан 1:1

Голи: Абрагам, 90+4 — Салемакерс, 90+7



Рома: Патрісіу — Манчіні, Ібаньєс, Кумбулла (Бове, 15, Камара, 89) — Челік, Крістанте, Матич, Пеллегріні, Спінаццола — Абрагам (Сольбаккен, 90+8), Белотті (Ель Шаараві. 46).



Мілан: Меньян — Калабрія, К’єр (Калулу, 73), Томорі (Тіав, 46), Ернандес — Беннасер (Де Кетеларе, 73), Тоналі — Діас, Крунич, Леау — Жиру.



Попередження: Матич, Ібаньєс, Крістанте — Томорі, Крунич