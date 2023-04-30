Італія

"Фіалки" не залишили шансів головному претенденту на виліт.

У рамках 32 раунду італійської Серії А Фіорентина на Стадіо Артеміо Франкі приймала Сампдорію.

Перший тайм запам'ятався фанатам лише одним забитим м'ячем від Кастровіллі ударом зльоту у доданий арбітром час. Але найцікавіше "фіалки" залишили для своїх вболівальників на другий тайм.

На 62 хвилині збільшив перевагу господарів добре відомий українському вболівальнику Додо, який раніше грав за Шахтар. Одразу ж, на 66, Данкан відзначився своїм голом і рахунок став 3:0. Куаме та Терзич своїми взяттями воріт поставили крапку — 5:0.

Фіорентина - Сампдорія 5:0

Голи: Кастровіллі, 45+2, Додо, 62, Данкан, 66, Куаме, 76, Терзич, 89

Фіорентина: Черофоліні — Додо (Венуті, 70), Міленкович, Раньєрі, Бірагі (Терзич, 87) — Амрабат, Данкан, Соттіль (Б'янко, 79), Кастровіллі (Сапонара, 78), Гонсалес (Куаме, 70) — Йович.

Сампдорія: Равалья — Аміоне, Ойконому (Мурільо, 59), Гюнтер, Ауджелло, Дзанолі — Рінкон, Вінкс, Леріс (Джурічич, 33, Кюізанс, 74)) — Габб'ядіні (Хесе, 74), Ламмерс (Сабірі, 75).

Попередження: Мурільо, Куаме, Терзич.