Італія

Захисник прокоментував власну хибу в матчі проти Лаціо.

Напередодні міланський Інтер у рамках тридцять другого туру італійської Серії A здолав римський Лаціо на власному полі.

До єдиного забитого м’яча у виконанні футболістів "орлів" у звітній зустрічі призвела кричуща помилка центрального захисника Франческо Ачербі біля власного штрафного.

Після завершення протистояння в досвідченого виконавця "змій" вистачило мужності визнати власну невдалу дію та перепросити за неї у вболівальників команди.

"Чергові три очки, які ми не могли не здобути сьогодні! Я прошу вибачення в кожного фаната Інтера за помилку, якої ніколи б не мало статись за жодних умов. Особливо на цьому етапі сезону", — залишив повідомлення в соціальних мережах італійський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер зіграє гостьовий матч проти Верони.