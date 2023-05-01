Італія

Керманич Ювентуса прокоментував нічию проти Болоньї.

У рамках тридцять другого туру італійської Серії A туринський Ювентус розписав мирову з Болоньєю на полі суперників.

Головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Тиждень тому ми точно програли б подібний матч, тож давайте подивимось із позитивного боку та на те, що нам потрібно покращити в своїй грі.

Це правда, що ми втрачаємо багато моментів. Наприклад, у Суле не вистачило терпіння дочекатись, поки м’яч впаде йому на ногу. Але це фактично діти з дюжиною ігор Серії А за плечима, вони хочуть сколихнути світ, і подібне трапляється тільки через недосвідченість

Зрештою, ми втратили можливість перегнати Лаціо, але зберегли перевагу над переслідувачами.

У наших молодих гравців є якість, але тоді ви повинні змиритись, що з ними в складі в команді буде кілька помилок у кожній грі. Ми прагнули перемоги, але нам не вдалось це зробити. Проте ми хоча б знову набрали очки після трьох раундів без жодного балу.

Щодо пенальті Міліка, то я думаю, що є моменти, коли потрібно сильно бити пенальті. Виберіть кут і пробийте туди. Це надто важливі моменти для гри, а Скорупський до того ж є його другом і партнером за збірною Польщі, тому вони знають один одного.

Ураховуючи характеристики гравців, які є в нашому розпорядженні, у нас не може бути занадто високого пресингу. У першому таймі ми витратили багато сил, тому заміни додали свіжої енергії. Швидко рухати м’яч — це не те саме, що рухати його поспіхом.

Щодо К’єзи, то фізично він почувається вже краще. Сьогодні він зіграв добре. Федеріко — гравець без позиції. Він форвард, який іноді з’являється ліворуч, а іноді — у центрі. Ви повинні покладатись на те, що він зможе зв’язати на собі кількох гравців і зробити різницю. Федеріко важко взяти під опіку, тому ті, хто поруч з ним, повинні бути розумними, щоб зробити правильні рухи.

Я відчуваю довіру з боку клубу від самого моменту повернення до команди. Я вже казав, що це був найскладніший період сезону. Нам потрібно продовжувати працювати, і я вірю, що Ювентус виконує хорошу роботу, особливо залучаючи молодих гравців.

Було б чудово фінішувати в першій четвірці. У ідеалі — на другому місці. А також пройти до фіналу в Лізі Європи. Я дуже радий бути в Ювентусі", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус гратиме вдома проти Лечче.