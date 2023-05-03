Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 3 травня 2023 року, 19:00.
Аталанта — Спеція, getty images
03 травня 2023, 22:22
У рамках 33-го туру італійської Серії А Аталанта здобула непросту перемогу над Спецією.
Команди продемонстрували результативний футбол, забивши на двох п'ять м'ячів, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 3:2 на користь бергамасків.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аталанта — Спеція в 33 турі італійської Серії А-2022/23:
Аталанта — Спеція 3:2
Голи: Де Роон 32, Дзаппакоста 48, Муріель 54 — Гьясі 18, Бурабія 64
Аталанта: Муссо, Толой, Джимсіті, Скальвіні (Паломіно 67, Деміраль 83), Меле (Соппі 90+1), Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Пашаліч (Едерсон 67), Сапата, Муріель (Бога 67)
Спеція: Драговські, Аміан (Феррер 66), Вісневськи, Ніколау, Реца, Ампаду (Екдаль 57), Бурабія (Верде 83), С. Бастоні (Еспозіто 57), Агудело (Кролліс 83), Шомуродов, Г'ясі
Попередження: Ампаду, С. Бастоні, Агудело