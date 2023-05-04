Італія

Форвард Інтера прокоментував перемогу над Вероною.

У рамках тридцять третього туру італійської Серії A міланський Інтер на виїзді здолав Верону, що перебуває в зоні вильоту.

Верона — Інтер 0:6 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри нападник "змій" Едін Джеко, на рахунку якого два забитих командою м’ячі, прокоментував події на футбольному полі.

"Чудовий вечір. Ми весело провели час і чудово пограли в футбол. Голи? Це було лише питанням часу. Іноді нападники не забивають голи, але все одно повинні зберігати спокій, тому що колись вони приїдуть. Як це сталось сьогодні. Але головне те, що команда в повному порядку.

Ігри проти Верони ніколи не були для нас легкими. Але сьогодні ми провели чудовий матч. Ми дуже добре попрацювали на вчорашньому тренуванні, і сказали собі, що якби ми зробили те ж саме на полі, ми провели б чудовий матч.

До гола в нас також були шанси сьогодні. Це правда, що ми програли кілька ігор, які не повинні були програвати, але коли ви граєте кожні три дні, це нелегко.

Зараз майже настало завершення сезону, тому ми повинні продовжувати грати в такий самий футбол, тому що тільки так ми показуємо, якою командою насправді ми є. Кожна гра дуже важлива, бо здобуті очки в кожній із них багато чого вартують.

Сьогодні ми відвеземо додому ці три очки, але із завтрашнього дня ми будемо думати про Рому, ми повинні знайти іншу чудову гру", — заявив боснійський виконавець.

У наступному турі міланський Інтер гратиме в гостях у Роми.