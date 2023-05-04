Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 3 травня 2023 року, 22:00.

У тридцять третьому турі італійської Серії A римський Лаціо на Стадіо Олімпіко зустрічався із Сассуоло.

Для команди Мауріціо Саррі звітна зустріч була важливою, оскільки за плечима "орлів" залишались дві програні гри, що, за умови продовження в тому ж дусі, могли призвести до відставання від Ювентуса.

Проте суперники, якими б складними вони не були за ходом поточного сезону, цього разу в середині таблиці не мали жодної мотивації грати виключно на результат.

Саме тому Сассуоло в першому таймі розпочав із двох пропущених м’ячів, перший із яких було не зараховано, після чого лише в другому таймі почав поступово приходити до тями.

Однак Лаціо зумів витерпіти всі виклики збоку "нероверді" й у підсумку другим голом закрив зустріч.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Сассуоло в італійській Серії A:

Лаціо — Сассуоло 2:0

Голи: Андерсон, 14, Башич, 90+2

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Казале, Патрік, Марушич (Хісай, 68) — Весіно (Мілінкович-Савич, 45), Антоніо (Башич, 73), Луїс Альберто — Андерсон, Іммобіле (Педро, 68), Дзакканьї.

Сассуоло: Консільї — Дзортеа (Тольян, 73), Трессольді (Ерлич, 88), Феррарі, Рожеріу — Фраттезі, Обьянг (Торствердт, 81), Енріке — Берарді, Дефрель (Альварес, 72), Лор’єнте.

Попередження: Луїс Альберто, Марушич, Лаццарі — Лор’єнте, Діонісі, Берарді, Трессольді, Дзортеа, Тольян.