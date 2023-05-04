Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 3 травня 2023 року, 22:00.

У тридцять третьому турі італійської Серії A Рома на виїзді грала проти Монци.

Для команди Жозе Моурінью звітна зустріч видавалась важкою вже від самого початку, і в підсумку клуби обмінялись голами посеред першого тайму, із чим і пішли на перерву.

Після відновлення гри рівний футбол залишався актуальним, що зрештою роздратувало "вовків", яким потрібні були очки для боротьби за єврокубкові місця, і в підсумку це призвело до вилучення захисника Зекі Челіка наприкінці протистояння.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Монца — Рома у італійській Серії A:

Монца — Рома 1:1

Голи: Кальдірола, 39 — Ель-Шаараві, 24

Монца: ді Грегоріо — Іццо, Марі, Кальдірола 9Марлон, 86) — Чуррія, Пессіна, Ровелла (Мачін, 65), Аугусто — Кольпані (Бірінделлі, 46), Капрарі (Валоті, 66) — Мота (Гютк’єр, 86).

Рома: Патрісіу — Челік, Манчіні, Ібаньєс — Залевські (Спінаццола, 61), Бове (Тагірович, 84), Крістанте, Ель-Шаараві (Вольпато, 69) — Собльбаккен (Камара, 61), Пеллегріні — Абрагам.

Попередження: Палладіно, Чуррія, Іццо, Пессіна — Крістанте, Пеллегріні, Челік, Дібіла.

Вилучення: Челік, 90+5 (Рома).