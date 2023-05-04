Італія

41-річний футболіст може змінити команду влітку.

Монца зацікавлена у Златані Ібрагімовичі, повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, переговори з 41-річним футболістом вже йдуть і дуже оптимістично. Наразі сторони нічого не підписували. Зазначимо, що контракт Златана із Міланом розрахований до 30 червня.

У поточному сезоні Ібрагімович провів чотири матчі за Мілан та забив один гол.

Раніше повідомлялось, що Мілан не планує пропонувати Ібрагімовичу новий контракт.