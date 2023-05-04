Неаполітанці зіграли внічию з Удінезе та стали недосяжними для опонентів.
Радощі гравців Наполі, getty images
04 травня 2023, 23:40
Наполі в рамках поєдинку тридцять третього туру елітного дивізіону чемпіонату Італії грав на виїзді проти Удінезе.
Команді Лучано Спаллетті було достатньо нічийного результату для того, щоб достроково оформити чемпіонство.
Втім, з перших хвилин в неаполітанців все пішло не за планом. Ловрич після передачі Удогі відкрив рахунок, на що у гостей не знайшлось швидкої відповіді.
Наполі змін встановити паритет вже на початку другої половини гри, коли точним ударом відзначився Віктор Осімген.
Фінальний свисток головного арбітра зустрічі зафіксував нічийний результат з рахунком 1:1, якого неаполітанцям вистачило, щоб оформити достроково чемпіонство.
Удінезе — Наполі 1:1
Голи: Ловрич, 13 — Осімген, 52
Удінезе: Сільвестрі — Н. Перес, Бійол, Бекао — Ехізібе (Ебоселе 82), Уолас, Самарджич (Товен 82), Ловрич (Арслан 78), Удоджі (Зеегелаар 74) — Перейра — Несторовські
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Олівера — Лоботка, Ангісса, Елмас (Зелінськи 64),Ндомбеле — Осімхен, Кварацхелія (Лосано 86)