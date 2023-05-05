Італія

Легендарний гравець чемпіонату Італії зробив комплімент нападнику кампанійців.

Алессандро Дель П'єро пояснює, що робить Віктора Осімгена таким особливим нападником і як він покращився в Наполі, а також чому команда грає так, як "йому подобається".

Гравець збірної Нігерії забив гол, який забезпечив скудетто в нічийному матчі з Удінезе (1:1 ) на Дачія Арені.

Це був його 22-й гол у Серії А в цьому сезоні, що зміцнило його роль капоканноньєра та дозволило йому побити рекорд у 21 гол, встановлений нападником Інтера Самуелем Ето'О для африканського гравця в одній кампанії вищого дивізіону Італії.

"Що ще можна сказати про Осімгена, цього незвичайного гравця, символу сучасного нападника?" — заявив Дель П'єро Sky Sport Italia.

"Йому вдалося покращитися протягом сезону. У нього є деякі особливі якості, які мені подобаються, такі як сміливість, рішучість, бажання забивати і грати добре.

Неважливо, чи він упустить три моменти, чи заб’є три голи, тому що наступний хід він почне з таким же рівнем рішучості.

Під керівництвом Спаллетті він покращився протягом сезону, і те, як грає Наполі, йому також підходить. Треба сказати, що Наполі з Осімгеном — команда на титул, а без нього стає складніше.

Я думаю, що це чітко демонструє важливість гравця, який переміг усіх".