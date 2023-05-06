Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та міланський Інтер.

Анхель Корреа (на передньому плані) та Ромелу Лукаку, Getty Images

Анхель Корреа (на передньому плані) та Ромелу Лукаку, Getty Images

Рома та міланський Інтер зіграють на Стадіо Олімпіко в рамках тридцять четвертого туру італійської Серії A.

Жозе Моурінью, після нічиєї проти Монци (1:1), залучив до стартового складу Камара, Матича та Спінаццоли до центральної ланки, тоді як Белотті очолить напад.

Сімоне Індзагі, на тлі перемоги над Вероною (0:6), використав із перших хвилин Онана в рамці воріт, Дарміан та Бастоні долучаться до центральної трійки захисників, а в нападі зіграють Лукаку та Корреа.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Крістанте, Ібаньєс — Залевські, Камара, Матич, Бове, Спінаццола — Пеллегріні — Белотті.

Запасні: Свілар, Бур, Луакіма, Тагірович, Вейналдум, Дібала, Вольпато, Абрагам, Сольбаккен.



Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Лукаку, Корреа.

Запасні: Ханданович, Кордаз, де Врей, Фонтанароса, Дзанотті, Белланова, Асллані, Гал’ярдіні, Мхітарян, Карбоні, Мартінес, Джеко.



Гра Рома — Інтер почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.