Рома та міланський Інтер зіграють на Стадіо Олімпіко в рамках тридцять четвертого туру італійської Серії A.

Жозе Моурінью, після нічиєї проти Монци (1:1), залучив до стартового складу Камара, Матича та Спінаццоли до центральної ланки, тоді як Белотті очолить напад.

Сімоне Індзагі, на тлі перемоги над Вероною (0:6), використав із перших хвилин Онана в рамці воріт, Дарміан та Бастоні долучаться до центральної трійки захисників, а в нападі зіграють Лукаку та Корреа.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Крістанте, Ібаньєс — Залевські, Камара, Матич, Бове, Спінаццола — Пеллегріні — Белотті.

Запасні: Свілар, Бур, Луакіма, Тагірович, Вейналдум, Дібала, Вольпато, Абрагам, Сольбаккен.

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Лукаку, Корреа.

Запасні: Ханданович, Кордаз, де Врей, Фонтанароса, Дзанотті, Белланова, Асллані, Гал’ярдіні, Мхітарян, Карбоні, Мартінес, Джеко.

Гра Рома — Інтер почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.