Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 34-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та міланський Інтер.
Анхель Корреа (на передньому плані) та Ромелу Лукаку, Getty Images
06 травня 2023, 17:59
Рома та міланський Інтер зіграють на Стадіо Олімпіко в рамках тридцять четвертого туру італійської Серії A.
Жозе Моурінью, після нічиєї проти Монци (1:1), залучив до стартового складу Камара, Матича та Спінаццоли до центральної ланки, тоді як Белотті очолить напад.
Сімоне Індзагі, на тлі перемоги над Вероною (0:6), використав із перших хвилин Онана в рамці воріт, Дарміан та Бастоні долучаться до центральної трійки захисників, а в нападі зіграють Лукаку та Корреа.
Рома: Патрісіу — Манчіні, Крістанте, Ібаньєс — Залевські, Камара, Матич, Бове, Спінаццола — Пеллегріні — Белотті.
Запасні: Свілар, Бур, Луакіма, Тагірович, Вейналдум, Дібала, Вольпато, Абрагам, Сольбаккен.
Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Лукаку, Корреа.
Запасні: Ханданович, Кордаз, де Врей, Фонтанароса, Дзанотті, Белланова, Асллані, Гал’ярдіні, Мхітарян, Карбоні, Мартінес, Джеко.
Гра Рома — Інтер почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.