Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 6 травня 2023 року, 19:00.

Інтер здолав Рому та ввійшов до зони Ліги чемпіонів. Коллектив Жозе Моурінью не зміг перемогти в четвертому матчі поспіль.

У наступному турі Рома гратиме в гостях у Болоньї на тлі першої зустрічі проти леверкузенського Баєра в Лізі Європи УЄФА, тоді як міланський Інтер спочатку зіграє в якості гостей на Сан Сіро проти Мілана в Лізі чемпіонів посеред тижня, а потім на цій же арені зіграє проти Сассуоло.

Огляд матчу:

Рома — Інтер 0:2

Голи: Дімарко, 33, Лукаку, 74

Рома: Патрісіу — Манчіні, Крістанте, Ібаньєс — Залевські (Міссорі, 90+4), Камара (Пізіллі, 90+3), Матич (Тагірович, 90+4), Бове (Дібала, 71), Спінаццола — Пеллегріні — Белотті (Абрагам, 75).

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні — Думфріс (Белланова, 60), Барелла (Гальярдіні, 82), Брозович, Чалханоглу (Мхітарян, 71), Дімарко (де Врей, 71) — Лукаку, Корреа (Мартінес, 61).

Попередження: Пеллегріні, Спінаццола — Мартінес, Пеллегріні.