Італія

Спортивний директор Мілана підтвердив, що португалець має підписати новий контракт з "россонері".

Напередодні стало відомо про те, що Мілан практично погодив новий контракт із нападником Рафаелем Леау, який буде розрахований до літа 2028 року.

Спортивний директор "росcонері" Паоло Мальдіні підтвердив цю інформацію.

"Ми близькі до повної згоди щодо продовження контракту з Рафаелем Леау, це правда. У нас той самий план з Рафою, ми хочемо продовжувати наш шлях разом", — цитує слова Мальдіні журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Prime Video.

У поточному сезоні Рафаель Леау провів у футболці "россонері" 44 матчі, у яких він забив 13 матчів та віддав 13 результативних передач.