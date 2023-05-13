Італія

Форвард Лаціо прокоментував нічию проти Лечче.

У рамках тридцять п’ятого туру італійської Серії A римський Лаціо втратив очки в домашньому матчі проти Лечче.

Лаціо — Лечче 2:2 Відео голів та огляд матчу Серії A

Нападник "орлів" Чіро Іммобіле, на рахунку якого перший гол команди, після завершення гри прокоментував емоції від протистояння.

"Напередодні гри Луїс Альберто передбачив, що мені вдасться забити. Уся команда працювала над тим, що б мені це вдалось зробити. Вони знають, наскільки це важливо для мене й для них самих.

Але в підсумку ми змогли заробити лише один заліковий бал. Як мені здається, ми повинні сприймати останні три матчі в позитивному аспекті. Звісно, команда сьогодні трохи нервувала та припускалась помилок на цьому тлі. Це добре видно за голом, коли рахунок став 1:1. Так пропускати не можна.

Треба виходити на поле більш безтурботно. Ми усвідомлюємо відповідальність за право надягати на себе футболки Лаціо і за наших фанатів, тому в підсумку це трохи тисне на нас. Але це не повинно шкодити нашим елементарним фізичним можливостям. Лечче боровся за свої голи до останнього. Нам теж має бути зрозуміло, що треба боротись, бо не можна думати, що все дається легко в цьому житті.

Ми знаємо, як важко було тренеру Саррі спочатку, і як легко зараз, тому що ми засвоїли його настанови. Для нас триває важкий сезон у чемпіонаті. Але ми повинні зробити так, щоб матчі завершувались на нашу користь .Однак натомість ми входимо до роздягальні, де панує тиша.

Для мене це все також було дуже просто. Я намагався відкинути своє его. Мені вдалося розібратися у всіх своїх проблемах за цей рік, включаючи травми та ДТП. Я намагався додати саме в людському аспекті. Я знав, що я потрібен команді, і намагався завжди бути поруч", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі римський Лаціо зіграє в гостях у фріульського Удінезе.