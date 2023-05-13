Італія

Керманич неаполітанців підтвердив, що має намір залишитися в клубі після перемоги у Серії А.

Після тріумфу в поточному сезоні Серії А в пресі з'являється безліч чуток щодо майбутнього Лучано Спаллетті на посаді головного тренера Наполі.

Наразі сторони ведуть переговори щодо продовження контракту до літа 2025 року. Сам італійський фахівець підтвердив, що переговорний процес із президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом відбувається у позитивному руслі.

"Учора ми провели позитивну зустріч із президентом Наполі — майбутнє буде захоплюючим, я впевнений у цьому", — цитує слова Спаллетті журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що Лучано Спаллетті хоче підвищення зарплатні в Наполі після перемоги у Серії А-2022/23.