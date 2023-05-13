Італія

Тренер веде перемовини з керівництвом клуба.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті хоче отримати підвищення заробітної плати в рамках нової угоди з клубом.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, італійський фахівець найближчим часом проведе зустріч з цього приводу.

Раніше президент Наполі Ауереліо Де Лаурентіс заявив, що активував опцію автоматичного подовження контракту з тренером, що підтвердив й менеджер фахівця.

Зазначимо, що за поточною домовленістю Спаллетті отримує близько 2,8 мільйона євро на рік, тоді як хотів би 4,5, але повідомляється, що Де Лаурентіс не готовий платити понад 3,5.