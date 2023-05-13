Італія

Гол Антоніо Кандреви приніс аутсайдеру перемогу у компенсований час.

У рамках 35-го туру італійської Серії А Салернітана із нижньої частини турнірної таблиці зустрілася на своєму полі з Аталантою, яка прагне фінішувати у єврокубковій зоні.

Незважаючи на статус фаворитів, бергамаскам не вдалося здобути гостьову перемогу. Більш того, Аталанта зазнала мінімальної поразки через гол Антоніо Кандреви у компенсований до другого тайму час.

Через цю втрату очок Аталанта опустилася на сьому сходинку у турнірній таблиці, пропустивши вперед Рому, яка має змогу відірватися від бергамасків на три очки у випадку своєї перемоги у наступному матчі.

Салернітана — Аталанта 1:0

Гол: Кандрева, 90+2