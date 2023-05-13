Італія

Тренер Аталанти прокоментував поразку своєї команди.

Головний тренер Аталанти Джан Пьєро Гасперіні прокоментував поразку своєї команди від Салернітани.

"Це був пристойний перший тайм, але ми не були достатньо небезпечними попереду, а потім після перерви нас обіграли на всіх рівнях", — сказав Гасперіні DAZN після того, як його клуб пропустив удар Антоніо Кандреви вже в компенсований час.

Тренер вважає, що головна проблема була цілком психологічною, а не грою на полі, яке дедалі більше заливалося водою, оскільки йшов сильний дощ.

"У нас немає належної мотивації для нашого місця в таблиці, і я повинен взяти на себе повну відповідальність за це. Якщо трохи пощастить, ми зможемо отримати собі невелике місце в Європі, але я не знаю, чи сьомого буде достатньо.

Те, що я побачив у другому таймі, не нагадує ДНК Аталанти, і я відчуваю відповідальність за це.

У Соппі розтягнулося стегно, а у Джммсіті був удар по стопі, який вже був у поганому стані, але я не думаю, що це щось гірше, ніж синяк".