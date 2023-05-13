Тренер Аталанти прокоментував поразку своєї команди.
Джан Пьєро Гасперіні - Getty Images
13 травня 2023, 22:56
Головний тренер Аталанти Джан Пьєро Гасперіні прокоментував поразку своєї команди від Салернітани.
"Це був пристойний перший тайм, але ми не були достатньо небезпечними попереду, а потім після перерви нас обіграли на всіх рівнях", — сказав Гасперіні DAZN після того, як його клуб пропустив удар Антоніо Кандреви вже в компенсований час.
Тренер вважає, що головна проблема була цілком психологічною, а не грою на полі, яке дедалі більше заливалося водою, оскільки йшов сильний дощ.
"У нас немає належної мотивації для нашого місця в таблиці, і я повинен взяти на себе повну відповідальність за це. Якщо трохи пощастить, ми зможемо отримати собі невелике місце в Європі, але я не знаю, чи сьомого буде достатньо.
Те, що я побачив у другому таймі, не нагадує ДНК Аталанти, і я відчуваю відповідальність за це.
У Соппі розтягнулося стегно, а у Джммсіті був удар по стопі, який вже був у поганому стані, але я не думаю, що це щось гірше, ніж синяк".
Салернітана обіграла
колектив італійця з мінімальним рахунком 0:1.