Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 13 травня 2023 року, 21:45.

У рамках 35 туру італійської Серії А міланський Інтер із незначними складнощами обіграв Сассуоло.

Команда Сімоне Індзагі мала проблеми в першому таймі, зігравши на рівних із суперниками, але все ж таки зумівши відкрити рахунок перед перервою.

Але вже на початку другої половини зустрічі "зміям" удалось зробити карколомний ривок із двома забитими голами, щоправда після цього "нероверді" оформили таку ж саму кількість результативних пострілів у відповідь.

Напруга в матчі протрималась аж до самого фінального свистка, бо Сассуоло захопив ініціативу, але гол Ромелу Лукаку наприкінці основного часу закріпив перемогу на "нерадзуррі".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Сассуоло в 35 турі італійської Серії А-2022/23:

Інтер — Сассуоло 4:2

Голи: Лукаку 41, 90, Руан 55 (автогол), Мартінес 58 — Енріке 63, Фраттезі 77.

Інтер: Ханданович, Д'Амброзіо, Де Врей (Бастоні 73), Ачербі, Белланова (Дарміан 79), Брозович, Гальярдіні, Мхітарян (Асллані 61), Дімарко (Госенс 61), Лукаку, Корреа (Мартінес 46).

Сассуоло: Консільї, Тольян (Зортеа 76), Руан (Д. Феррарі 64), Ерліч, Рожеріо, Енріке (Торстведт 76), Фраттезі, Лопес, Берарді, Дефрель (Пінамонті 57), Лор'єнте (Байрамі 57).

Попередження: Де Врей 70, Брозович 84 — Дефрель 30, Руан 42, Енріке 76.