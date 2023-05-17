Італія

В складі торішнього чемпіона Італії відбудеться перебудова.

Мілан, не дивлячись на вихід в півфінал Ліги чемпіонів, в цілому, проводить не найкращий сезон, тому очікувано, що влітку відбудуться зміни в складі.

Як повідомляє видання Calciomercato, команду можуть покинути одинадцять футболістів найближчим літом.

Мова, в першу чергу, йде про Антоніо Міранте, Чіпріана Тетерушану, Балло-Туре, Тьємуе Бакайоко та Сержиньйо Деста.

Крім того, в Мілані відкриті до пропозицій щодо Дівока Орігі, Анте Ребіча та Ясіна Адлі. Також невідомою залишається доля Златана Ібрагімовича, який веде перемовини з Монцею, а Астер Вранкс близький до повернення в Вольфсбург. Також є питання щодо майбутнього Жуніора Мессіаса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що півзахисник команди Ісмаел Беннасер пропустить пів року через травму.