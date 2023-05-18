Непогане підсилення в якості вільного агента.
Дайчі Камада, Getty Images
18 травня 2023, 10:49
Японський атакувальний півзахисник франкфуртського Айнтрахта Дайчі Камада нещодавно оголосив про завершення відносин із "орлами" наприкінці поточного футбольного року.
При цьому 26-річний виконавець, який останнім часом знову почав прогресувати у власних виступах, є пріоритетною ціллю для багатьох клубів із різних куточків Європи.
Окрім варіанту з продовженням виступів у німецькій Бундеслізі в складі дортмундської Боруссії, Дайчі має пропозиції від мадридського Атлетіко та лісабонської Бенфіки.
Проте, як повідомляє італійська преса, думки Камади пов’язані виключно з Міланом, перемовини щодо контракту з яким наразі тривають поміж представниками клубу та гравця.
У поточному сезоні японець відіграв 44 матчі, забивши 15 голів та віддавши шість гольових передач.