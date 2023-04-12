Японський хавбек залишить стан "орлів" на правах вільного агента.
Дайчі Камада, getty images
12 квітня 2023, 18:23
Атакуючий півзахисник франкфуртського Айнтрахта Дайчі Камада змінить клубну прописку наприкінці цього сезону. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
Контракт 26-річного японця з "орлами" спливає влітку 2023 року, і сторони вирішили його не продовжувати.
Таким чином, Камада залишить Айнтрахт наприкінці поточної кампанії на правах вільного агента.
В цьому сезоні на рахунку японського хавбека 38 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 13 голів та віддав 5 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що в послугах Дайчі Камади зацікевлені такі клуби, як Ліверпуль, мюнхенська Баварія, Манчестер Юнайтед, Челсі, дортмундська Боруссія та лісабонська Бенфіка.