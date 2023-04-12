Німеччина

Японський хавбек залишить стан "орлів" на правах вільного агента.

Атакуючий півзахисник франкфуртського Айнтрахта Дайчі Камада змінить клубну прописку наприкінці цього сезону. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Контракт 26-річного японця з "орлами" спливає влітку 2023 року, і сторони вирішили його не продовжувати.

Таким чином, Камада залишить Айнтрахт наприкінці поточної кампанії на правах вільного агента.

В цьому сезоні на рахунку японського хавбека 38 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 13 голів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що в послугах Дайчі Камади зацікевлені такі клуби, як Ліверпуль, мюнхенська Баварія, Манчестер Юнайтед, Челсі, дортмундська Боруссія та лісабонська Бенфіка.