Італія

Тренер висловився щодо потрапляння до головного єврокубку Мілана.

"Россонері" повертаються на поле в суботу проти Сампдорії на Сан-Сіро. Підопічні Піолі намагатимуться відновитися після невтішного вибуття з півфіналу Ліги чемпіонів від Інтера.

Мілан програв із загальним рахунком 0:3, і в цілому вони не змогли забити в кожній з останніх чотирьох зустрічей проти "нерадзуррі".

"Ми відстаємо від того, чого хотіли б бути. Ми повинні думати тільки про завтрашній день. На щастя, сезон не завершився минулого вівторка, ми повинні показати, хто ми є", — сказав Піолі на передматчевій прес-конференції в п'ятницю, цитує Milannews.

"Дуже пощастило, що ми можемо повернутися до гри завтра. Ми зазнали великого розчарування, не дійшовши до фіналу. Нам знадобилося небагато часу, але тепер ми готові працювати добре завтра, реагуючи як чудова команда, якою ми є".

Мілан посідає п'яте місце в таблиці Серії А з 61 очком, на чотири пункти поступаючись четвертому Лаціо, тому завтрашня гра проти Сампдорії, яка вже вилетіла, є обов'язковою для перемоги.

"Ліга чемпіонів — це мета, надто важливо пройти кваліфікацію в турнір, і всі судження повинні бути призупинені до завершення чемпіонату", — сказав бос "россонері".

"Я багато спілкуюся зі своїми гравцями, ми пройшли шлях, повний як успіхів, так і розчарувань. Звичайно, воно було того варте. Ми навчилися тому, чого не змогли минулого року. Це весь досвід, який допоможе нам рости в майбутньому".

Гра за Мілан, рішучість і дух завжди відокремлювали нас від суперника. Ми витерли свої сльози. Тепер потрібна рішучість, щоб добре завершити сезон.

Самп грає з великою гідністю та гордістю, вони важкий суперник", — підсумував він.