Італія

Фахівець може залишити клуб, не дивлячись на пролонгацію угоди.

Чемпіонський сезон італійського Наполі назавжди ввійде до історії Серії A й уявити при цьому успіх "Партенопеї" без безпосередньої участі головного тренера Лучано Спаллетті було б неможливо.

Керівництво "південців" на чолі з президентом Ауреліо де Лаурентісом у підсумку виявилось настільки натхненним успіхом команди, що активувало опцію продовження контракту із 64-річним італійським фахівцем.

Ось тільки зробив це новоспечений чемпіон Італії виключно за власною ініціативою, не провівши необхідних перемовин із Спаллетті.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, така поведінка де Лаурентіса не залишилась без реакції керманича й, незважаючи на перемогу в Скудетто та продовження чинної угоди до 2024 року, Лучано більше не вважає за потребу підтримувати будь-які стосунки з керівником клубу.

У наступному матч Наполі прийматиме міланський Інтер.