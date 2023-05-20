Італія

Очільник Наполі прокоментував чутки щодо конфлікту з головним тренером.

Італійський Наполі здобув дострокову перемогу в поточному розіграші Серії A, тому керівництво клубу вирішило миттєво активувати опцію продовження контракту з головним тренером Лучано Спаллетті.

Однак при цьому власник "Партенопеї" Ауреліо де Лаурентіс оминув увагою думку самого італійського фахівця стосовно цього питання, через що між сторонами в підсумку виник конфлікт.

Останні новини щодо їхніх стосунків функціонер наступним чином прокоментував під час свого останнього інтерв’ю.

"Спаллетті? Він — чемпіон, а чемпіони повинні знайти місце, де вони зможуть проявити себе якнайкраще. Він знайшов його поруч із нами, тому все вийшло.

Будемо сподіватися, що в майбутньому він зможе проявити свою здатність досягати чогось більшого.

Було б краще, якщо б це відбувалось у Наполі? Та звичайно! Але в житті свобода є безмірним і неоціненним благом, ви ніколи не повинні нікому підрізати крила так само, як і ніхто не повинен робити це стосовно мене.

Ви повинні залишатись на зв'язку з усіма своїми колишніми співробітниками. Я пов'язаний з Анчелотті, Маццаррі, Бенітесом. Важливо бути вдячним тим, хто віддав вам свій час, і тим, хто отримав від вас ваш", — заявив де Лаурентіс.

Наступний матч Наполі проведе вдома проти міланського Інтера 21 травня, о 19:00.