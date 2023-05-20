Італія

Массімо сподівається на топову гру від аргентинця.

Колишній президент Інтера Массімо Моратті вважає, що Лаутаро Мартінес може стати головним гравцем у фіналі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Сімоне Індзагі вивів "нерадзуррі" до першого фіналу Ліги чемпіонів за понад десять років, здобувши вражаючу перемогу над Міланом із загальним рахунком 3:0 у півфіналі. Команда зустрінеться з Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли у фіналі в Стамбулі 10 червня.

Інтер є явним аутсайдером, який прямує до фіналу Ліги чемпіонів, але багато хто підкреслив різні способи, за допомогою яких команда Індзагі може подолати шанси проти Манчестер Сіті, клубу, який відчайдушно прагне отримати свій перший титул у змаганні.

"Це були два матчі, які дали світло всьому сезону. У майбутньому запам'ятаються перш за все ці два матчі з Міланом. Тоді давайте не говорити про фінал, давайте робити вигляд, що нічого не сталося!

Ці два матчі додали пам’яті та історії команди в цьому сезоні, дуже важливому та красивому, особливо перші 20 хвилин першого матчу, які були вирішальними не лише в плані голів, але й для такої переваги, яка створила великий комплекс у Мілана.

Це велике задоволення, величезна радість бачити захоплених уболівальників, і в будь-якому випадку бути серед двох найкращих команд Європи – це прекрасна річ.

Це має велике значення, тому що Ліга чемпіонів є найважливішим титулом у цьому виді спорту, тому можливість брати участь у фіналі викликає у вас велику гордість.

Лаутаро має характер, клас і здатність допомогти Інтеру перемагати".