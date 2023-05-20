Завершився матч чемпіонату Італії.
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20 травня 2023, 20:59
У рамках 36 туру італійської Серії А Аталанта на своєму полі приймала Верону.
Господарі зуміли здолати гостей, відправивши до їхніх воріт три голи. Верона зуміла відповісти лише одним забитим м'ячем.
Аталанта - Верона 3:1
Голи: Дзаппакоста 22, Пашалич 53, Гойлунд 62 — Лазович 11
Аталанта: Спортьєлло, Толой, Джимсіті, Скальвіні, Дзаппакоста (Околі 56), Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашалич (Едерсон 77), Гойлунд (Деміраль 86), Муріель (Лукман 56).
Верона: Монтіпо, Чеккеріні (Коппола 79), Хієн, Кабаль, Ф. Терраччьяно (Верді 65), Тамез (Абільдгор 79), Сулемана, Депаолі, Лазович (Фараоні 58), Нгонг, Джурич (Гаїч 65).
Попередження: Коопмейнерс 24 — Хієн 28, Депаолі 36.