У рамках 36 туру італійської Серії А Аталанта на своєму полі приймала Верону.

Господарі зуміли здолати гостей, відправивши до їхніх воріт три голи. Верона зуміла відповісти лише одним забитим м'ячем. 

Аталанта - Верона 3:1
Голи: Дзаппакоста 22, Пашалич 53, Гойлунд 62 — Лазович 11

Аталанта: Спортьєлло, Толой, Джимсіті, Скальвіні, Дзаппакоста (Околі 56), Де Роон, Коопмейнерс, Меле, Пашалич (Едерсон 77), Гойлунд (Деміраль 86), Муріель (Лукман 56). 

Верона: Монтіпо, Чеккеріні (Коппола 79), Хієн, Кабаль, Ф. Терраччьяно (Верді 65), Тамез (Абільдгор 79), Сулемана, Депаолі, Лазович (Фараоні 58), Нгонг, Джурич (Гаїч 65). 

Попередження: Коопмейнерс 24 — Хієн 28, Депаолі 36. 