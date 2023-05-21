Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 21 травня 2023 року, 19:00.

У рамках 36-го туру італійської Серії А новий чемпіон країни в особі Наполі здобув домашню перемогу над Інтером, який є фіналістом поточного розіграшу Ліги чемпіонів та Кубка Італії.

"Нерадзуррі" з 41-ї хвилини грали у меншості і, незважаючи на обнадійливий гол Ромелу Лукаку під завісу зустрічі, таки не змогли уникнути поразки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Інтер в 36 турі італійської Серії А-2022/23:

Наполі - Інтер 3:1

Голи: Ангісса, 67, Ді Лоренцо, 85, Гаетано, 90+5 — Лукаку, 82

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім (Жезус 74), Олівера, Лоботка, Ангісса, Зелінські (Гаетано 83), Ельмас (Распадорі 69), Осімген (Сімеоне 69), Кварацхелія (Політано 83)

Інтер: Онана, Д'Амброзіо, Де Фрай, А. Бастоні (Ачербі 58), Белланова (Думфріз 74), Гальярдіні, Барелла (Брозович 58), Асллані, Гозенс (Лаутаро Мартінес 80), Лукаку, Корреа (Дімарко 74)

Попередження: Ельмас 65 — Гальярдіні 19

Вилучення: Гальярдіні, 41