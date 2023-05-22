Неаполітанська команда має план, якщо піде Спаллетті.
ДЖАН-П'ЄРО ГАСПЕРІНІ, GETTY IMAGES
22 травня 2023, 20:26
Джан П'єро Гасперіні може очолити Наполі цього літа, повідомляє Tutto Napoli.
За інформацією джерела, президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс обрав тренера Аталанти як людину, яка працюватиме з командою у разі відходу Лучано Спаллетті.
Контракт із 65-річним фахівцем буде укладено на два роки. Зарплата – 4 млн. євро на рік чистими. Команда гратиме за схемою 3-4-3.
Замість Гасперіні Аталанту очолить його учень – Іван Юрич із Торіно.
Раніше повідомлялося, що Спаллетті через погіршення відносин із Де Лаурентісом хоче піти з Наполі.