Італія

Неаполітанська команда має план, якщо піде Спаллетті.

Джан П'єро Гасперіні може очолити Наполі цього літа, повідомляє Tutto Napoli.

За інформацією джерела, президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс обрав тренера Аталанти як людину, яка працюватиме з командою у разі відходу Лучано Спаллетті.

Контракт із 65-річним фахівцем буде укладено на два роки. Зарплата – 4 млн. євро на рік чистими. Команда гратиме за схемою 3-4-3.

Замість Гасперіні Аталанту очолить його учень – Іван Юрич із Торіно.

Раніше повідомлялося, що Спаллетті через погіршення відносин із Де Лаурентісом хоче піти з Наполі.