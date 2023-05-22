Італія

Наставник поділився думками після матчу з непростим суперником у чемпіонаті.

Жозе Моурінью категорично не погоджується з Тьягу Пінту, наполягаючи, що "кваліфікація Ліги чемпіонів буде більш ніж дивом" для Роми і відмовляється обговорювати своє майбутнє.

"Джаллороссі" забронювали собі місце у фіналі Ліги Європи проти Севільї і все ще борються за місце в четвірці найкращих у Серії А після вечірньої нічиї з Салернітаною на Стадіо Олімпіко (2:2).

Обидва аспекти є шляхами до кваліфікації Ліги чемпіонів наступного сезону, але Моурінью був типово бойовим на своїй прес-конференції, коли йому сказали, що це мета їхнього сезону.

"Хто сказав, що Ліга чемпіонів є метою для Роми? Я, звичайно, ні. Я завжди намагаюся бути чесним, я не люблю продавати гаряче повітря, я ніколи не казав, що Рома є кандидатом на потрапляння в Лігу чемпіонів. Коли ти змагаєшся з командами перед нами, було б безвідповідально говорити про Лігу чемпіонів. Я ніколи цього не робив.

Єдине, за що я борюся у фіналі, це фінал. Є тренери, гравці, клуби, які грають лише один європейський фінал у своєму житті і відчувають себе щасливими. Ми граємо другий поспіль. Для мене це чудовий сезон, він буде історичним, незалежно від того, що трапиться".

Коли Моурінью пояснили, що насправді спортивний директор Роми Тьяго Пінту відкрито говорив про кваліфікацію Ліги чемпіонів як ціль цього сезону, тренер був явно роздратований.

"Це його проблема. Ми друзі, хороші друзі, у нас можуть бути різні думки. Ми можемо писати історію і хочемо продовжувати це робити, але кваліфікація до Ліги чемпіонів, витративши 7 мільйонів євро на трансферний ринок, це більше, ніж історія, більше, ніж диво. Це Ісус Христос, який приїжджає до Риму і гуляє Ватиканом".

Тоді Особливого запитали, чи ця розбіжність щодо реалістичних цілей підштовхнула його до відходу цього літа, що спонукало Моурінью піти з конференції.

"До побачення, я збираюся мати дводенну відпустку і мені потрібно сісти на літак. Чао Чао".

Рома зіграє проти Севільї 31 травня.